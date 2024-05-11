Коми накрыла магнитная буря экстремального уровня

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Ученые Института прикладной геофизики отметили, что на Земле происходит резкое повышение уровня явления геомагнитной бури, которое достигло экстремальной отметки G5. Последний раз такой высокий уровень мощности был зафиксирован специалистами 20 лет назад. Ожидается, что данная геомагнитная буря будет активна в течение выходных дней.

Напомним, что сильная магнитная буря на Земле началась после серии вспышек на Солнце 10 мая. Ночью 11 мая мощность достигла экстремального уровня G5. Однако затем уровень мощности снизился до G4.

При максимальном уровне бури G5 возможны серьезные повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. Космические аппараты могут столкнуться с проблемами ориентации и затруднениями в связи со спутником.