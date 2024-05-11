Трасса Нарьян-Мар — Усинск закрыта из-за сугробов

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Об этом сообщил департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. В связи с большим количеством выпавшего снега на автотрассе Нарьян-Мар — Усинск, ограничение движения транспорта на данном участке было продлено на сутки.

Автомагистраль Нарьян-Мар — Усинск является единственной дорогой, по которой можно доехать из Ненецкого автономного округа в Коми. Из-за неблагоприятных погодных условий, движение по данному участку дороги было закрыто 9 мая и сначала ограничено до 10 мая, а затем до 09:00 11 мая. Однако сегодня ограничение продлили еще на сутки.

В официальном сообщении указывается, что ограничение движения продлено из-за большого объема выпавшего снега. Уборочная техника работает на автотрассе Нарьян-Мар — Усинск и на подъездной дороге к поселку Красное в три смены. Ожидается, что ограничение будет снято и движение транспорта возобновится до 09:00 12 мая.