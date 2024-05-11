Глава Коми выехал в Печору, где обрушилось общежитие

Глава республики вмешался в ситуацию с обрушением дома на Печорском проспекте, заявив об этом в своих в социальных сетях.

Он обещал, что на месте происшествия будет проведено тщательное расследование, с целью выяснить все обстоятельства и причины столь серьезного происшествия.