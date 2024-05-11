Глава Коми выехал в Печору, где обрушилось общежитие
- 16:30 11 мая
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- Белла Лебедева
Глава республики вмешался в ситуацию с обрушением дома на Печорском проспекте, заявив об этом в своих в социальных сетях.
Он обещал, что на месте происшествия будет проведено тщательное расследование, с целью выяснить все обстоятельства и причины столь серьезного происшествия.
По информации, полученной из соцсетей, 11 мая часть здания под номером 69 на Печорском проспекте рухнула. На месте происшествия находятся оперативные службы, которые проводят неотложные мероприятия по установлению происшедшего и оказанию помощи пострадавшим.
Представители ГУ МЧС по Республике Коми подтвердили информацию о частичном обрушении бывшего общежития, но пока не располагают подробностями произошедшего.
Предварительным расследованием установлено, что данный дом уже ранее находился под наблюдением из-за проблем с его состоянием. После проверки проблемных общежитий в городе Печора были возбуждены два уголовных дела. Согласно проведенной экспертизе, капитальный ремонт дома по адресам: улица Западная, дом 47; улица Социалистическая, дом 12; Печорский проспект, дом 69, не представляется возможным, поскольку здания признаны аварийными и имеют проблемы с несущими конструкциями и перекрытиями. В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Печорского района с требованием определить управляющую организацию для управления 192 многоквартирными домами.