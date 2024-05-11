Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

ГУ МЧС по Коми

В результате эвакуации из аварийного здания, включая пятерых детей, удалось спасти 14 человек. На фоне этого случая в социальных сетях появились новые видео и фотографии разрушения здания, где ранее проживали люди, включая семьи с детьми.

Согласно информации от ГУ МЧС по Коми, на данный момент продолжаются работы по разбору завалов дома №69 на Печорском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия задействованы силы и техника Регионального центра спасения: 60 человек и 19 единиц техники, из них 31 человек и 7 единиц техники от МЧС.

По данному происшествию в Печоре направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Коми. Из Сыктывкара в Печору отправилось 31 сотрудник и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба ведомства.