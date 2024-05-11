В Печоре днем 11 мая обрушилось общежитие

Фото ГУ МЧС по Коми

Фотография разрушенного здания появилась в социальных сетях. По данным свидетелей в соцсетях, 11 мая часть здания №69 на Печорском проспекте обрушилась. На месте происшествия работают экстренные службы для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ГУ МЧС по республике Коми официально подтвердили произошедшее обрушение бывшего общежития, но на текущий момент подробности инцидента остаются неизвестными. По информации, полученной из управления МЧС по Коми, разрушенная часть здания была нежилой. На данный момент нет данных о пострадавших.

Согласно неофициальной информации, из здания были эвакуированы 14 человек, включая 5 детей.

Весной 2022 года жители жаловались на дырявую крышу, из-за которой по лестнице текли потоки воды, затрагивая несколько этажей. Кроме того, сам дом был поражен грибком.

В январе 2023 года подъезд стал похож на "снежное царство". В администрации Печоры сообщили, что дом был подготовлен к зиме, имел необходимые документы о готовности к отопительному сезону. Однако к наступлению радиаторы исчезли.

Позднее прокуратура провела проверку по жалобам жильцов. В результате проверки прокуратура вынесла представление о ликвидации нарушений законодательства в администрацию Печорского района и компанию "ВМ Кристалл". Генеральный директор этой компании был привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и/или жилых помещений согласно ст. 7.22 КоАП РФ.