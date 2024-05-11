В Ухте на отлов собак направят дополнительные средства
- 11 мая 13:45
- 0+
- Белла Лебедева
Постановление вступило в силу 8 мая 2024 года.
Мэр города Ухты Магомед Османов подписал постановление о выделении дополнительных средств для заключения контракта на отлов бродячих собак. В соответствии с письмом, поступившим от руководителя городского управления ЖКХ, сумма финансирования составит шесть миллионов рублей, которые будут выделены из резервного фонда.
Это дополнительное финансирование пришло на фоне уже выделенных средств из республиканского бюджета в размере более 31 миллиона рублей на отлов бесхозных собак в 2024 году.
Ухта получит самую большую субвенцию в размере свыше 6,3 миллиона рублей. Отметим, что решение о выделении дополнительных средств для заключения контракта на отлов бродячих собак было принято в связи с увеличением их количества в городе, что в последнее время стало проблемой для местных жителей.