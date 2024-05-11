В Ухте на отлов собак направят дополнительные средства

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Постановление вступило в силу 8 мая 2024 года. Мэр города Ухты Магомед Османов подписал постановление о выделении дополнительных средств для заключения контракта на отлов бродячих собак. В соответствии с письмом, поступившим от руководителя городского управления ЖКХ, сумма финансирования составит шесть миллионов рублей, которые будут выделены из резервного фонда.

Это дополнительное финансирование пришло на фоне уже выделенных средств из республиканского бюджета в размере более 31 миллиона рублей на отлов бесхозных собак в 2024 году.