ВС Коми отказал экс-директору Республиканского стадиона в компенсации за увольнение

Верховный суд Республики Коми вынес решение по апелляционной жалобе бывшего директора Республиканского стадиона и спортивной школы №1, Артема Шабанова. В своей жалобе экс-руководитель спортивного учреждения просил восстановить его на работе, а также взыскать компенсацию за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.

При рассмотрении материалов дела суд апелляционной инстанции поддержал выводы коллег из Сыктывкарского городского суда. Было установлено, что работодатель издал приказ об увольнении истца до того, как был предоставлен листок временной нетрудоспособности. На момент объявления приказа Шабанов выглядел здоровым и не жаловался на свое состояние.

Суд второй инстанции учел, что при плохом самочувствии у истца с самого утра у него была возможность обратиться за медицинской помощью до прибытия представителей работодателя. Кроме того, он мог сообщить о своем состоянии и намерении обратиться к врачу при ознакомлении с приказом. Однако этого не сделал, обратившись в медицинское учреждение только после ознакомления с приказом, и несмотря на открытый листок нетрудоспособности, продолжал работать практически до вечера.