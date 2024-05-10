В столице Коми увековечили память о Герое Коми Виталии Лифенко

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В Сыктывкаре 10 мая была организована торжественная церемония открытия мемориальной доски, увековечивающей память героя СВО, майора Виталия Лифенко. Доска была установлена на фасаде здания Центра подготовки личного состава Северо-Западного военного округа войск национальной гвардии России.

Открытие мемориальной доски приобрело особую значимость и торжественность благодаря участию главы Республики Коми Владимира Уйбы, который в сочетании с родственниками Виталия Лифенко – его мамой Галиной и вдовой Еленой, произвёл снятие покрывала с мемориала.

Событие собрало вместе не только родных и близких Виталия Лифенко, но и его сослуживцев, кадетов, друзей, а также представителей органов власти. Среди высокопоставленных гостей мероприятия были замечены Дмитрий Самоваров, руководящий администрацией главы Коми; военные комиссары Дмитрий Федин и Игорь Безручко, ответственные за различные районы Республики; а также Сергей Усачев, предстоящий председателем Государственного Совета Республики.