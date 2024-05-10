На Красной горе в Сыктывкаре загорелся частный дом
- 14:30 10 мая
- 0+
- Белла Лебедева
На улице Красная гора в Сыктывкаре произошел пожар в частном доме.
Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС по Коми, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Сыктывкарского гарнизона.
По прибытии бригада МЧС обнаружила, что огонь охватил значительную часть здания. Пожарные начали тушение, чтобы огонь не распространился на соседние постройки.
В настоящее время подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщаются. Пожарные продолжают работу на месте инцидента, чтобы полностью устранить огонь и предотвратить возможное вспыхивание.
Это уже не первый случай пожара в частных домах в городе. В связи с этим, ГУ МЧС по Коми неоднократно напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и установке средств пожаротушения в домах. Также рекомендуется регулярно проверять состояние электропроводки и газового оборудования, а в случае обнаружения неисправностей обращаться к специалистам для проведения ремонта или замены.