На Красной горе в Сыктывкаре загорелся частный дом

В настоящее время подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщаются. Пожарные продолжают работу на месте инцидента, чтобы полностью устранить огонь и предотвратить возможное вспыхивание.

Это уже не первый случай пожара в частных домах в городе. В связи с этим, ГУ МЧС по Коми неоднократно напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и установке средств пожаротушения в домах. Также рекомендуется регулярно проверять состояние электропроводки и газового оборудования, а в случае обнаружения неисправностей обращаться к специалистам для проведения ремонта или замены.