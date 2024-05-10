Клещи в Коми за неделю напали на 109 человек

pxhere.com

В Коми, несмотря на непогоду и холодные температуры, фиксируется увеличение числа случаев обращений за медицинской помощью после укусов клещей. В официальном сообщении управления Роспотребнадзора по Коми говорится, что только за период с 3 по 8 мая текущего года медицинскую помощь в связи с укусами клещей искали 109 жителей республики, из которых 24 являются детьми.

Для сравнения, на неделю ранее число обратившихся составляло 84 человека. С начала активного сезона клещей в регионе медицинские учреждения посетили 248 пострадавших от укусов этих паразитов, в том числе 58 детей.

Отметим, что особенную озабоченность вызывает ситуация в таких районах, как Прилузский, Койгородский, Сысольский и Сыктывдинский, а также в городе Сыктывкар, где зафиксировано наибольшее количество случаев обращений.