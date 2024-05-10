В Коми обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях в честь Дня Победы
- 13:00 10 мая
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- Белла Лебедева
В этих мероприятиях приняли участие около 19 тысяч человек.
В рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории республики Коми было проведено более 100 массовых мероприятий, согласно сообщению пресс-службы МВД Коми.
Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка задействовано более 1,1 тысячи полицейских, а также сотрудники Росгвардии, охранные и общественные организации, добровольные народные дружины и казачьи формирования. Этими мерами было предотвращено нарушение общественного порядка.
Мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне посетили множество горожан. Они позволили людям почтить память героев и укрепить чувство патриотизма. Участие такого большого числа людей является показателем важности и актуальности этой темы для жителей Коми.