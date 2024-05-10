В Коми обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях в честь Дня Победы

Фото МВД по Коми

В этих мероприятиях приняли участие около 19 тысяч человек. В рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории республики Коми было проведено более 100 массовых мероприятий, согласно сообщению пресс-службы МВД Коми.

Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка задействовано более 1,1 тысячи полицейских, а также сотрудники Росгвардии, охранные и общественные организации, добровольные народные дружины и казачьи формирования. Этими мерами было предотвращено нарушение общественного порядка.