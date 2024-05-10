Капремонт: как сыктывкарцам избежать процентов по комиссии
- 12:15 10 мая
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы могут экономить свои кровные при оплате взноса на капремонт, который входит в перечень обязательных платежей за ЖКУ.
Как сообщила «Про Городу» гендиректор Фонда капремонтов многоквартирных домов Коми Валентина Чурила, на сайте возглавляемой ею структуры в ближайшее время будет внедрен эквайринг.
- Это опция, которая позволяет оплачивать взнос на капремонт (как и раньше, без комиссионного сбора) за считанные секунды - за счет нажатия на кнопку «моментальная оплата», - пояснила собеседница издания.
Она также советует горожанам из числа владельцев квадратных метров зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Регоператора, поскольку только там видна вся история расчетов по лицевому счету, причем в режиме реального времени.
- А если вы укажете адрес своей электронной почты, то мы подключим вам электронную рассылку квитанций, - уточнила Валентина Петровна. - Они приходят раньше на пару недель, так как экономится время на печать и доставку до почтового ящика многоквартирного дома.