Капремонт: как сыктывкарцам избежать процентов по комиссии

Сыктывкарцы могут экономить свои кровные при оплате взноса на капремонт, который входит в перечень обязательных платежей за ЖКУ.

Как сообщила «Про Городу» гендиректор Фонда капремонтов многоквартирных домов Коми Валентина Чурила, на сайте возглавляемой ею структуры в ближайшее время будет внедрен эквайринг.

- Это опция, которая позволяет оплачивать взнос на капремонт (как и раньше, без комиссионного сбора) за считанные секунды - за счет нажатия на кнопку «моментальная оплата», - пояснила собеседница издания.

Она также советует горожанам из числа владельцев квадратных метров зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Регоператора, поскольку только там видна вся история расчетов по лицевому счету, причем в режиме реального времени.