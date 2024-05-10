По факту ДТП с участием поезда "Воркута-Москва" проводится проверка

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Пока что нет информации о погибших или пострадавших. Котласская транспортная прокуратура начала проверку выполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием на переезде 889 км станции Костылево в Архангельской области.

Согласно предоставленной информации, 9 мая 2024 года легковой автомобиль не учел правила проезда через нерегулируемый железнодорожный переезд, выехав на пути приближающегося тепловоза. Машинист пассажирского поезда № 375, следующего по маршруту "Воркута — Москва", предпринял экстренные меры торможения, однако избежать столкновения не удалось.

Котласская транспортная прокуратура намерена провести тщательную проверку всех обстоятельств происшествия.