В Воркуте объявлено штормовое предупреждение
- 11:45 10 мая
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- Белла Лебедева
Сильные ветры и метель ожидаются в муниципалитете, предупреждает главное управление МЧС по Коми.
Согласно информации, полученной от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Коми, в ближайшее время, до 18 часов 10 мая, в Воркутинском районе прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с со стремительными порывами до 20-25 м/с. В связи с этим синоптики предупреждают о возможности метели, которая снизит видимость до 1000 м.
В свете этих прогнозов главное управление МЧС России по Республике Коми предостерегает жителей и даёт следующие рекомендации:
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Воздержаться от туристических походов.
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Ограничить время пребывания на улице и удалить автотранспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
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При нахождении на улице обходить рекламные щиты, хрупкие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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Избегать мест, где есть большие одиноко стоящие деревья, линии электропередачи и антенны.
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Подготовиться к возможному отключению электроэнергии, учитывая потенциальные проблемы с энергоснабжением.
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Провести беседы с детьми о том, как правильно вести себя во время непогоды.
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Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется совершать дальние поездки при сильном снегопаде.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации жителям региона рекомендуется срочно звонить в службу спасения по номеру 01, а владельцам мобильных телефонов — по номерам 101 или 112.