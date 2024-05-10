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В Воркуте объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте объявлено штормовое предупреждениефото редакции

Сильные ветры и метель ожидаются в муниципалитете, предупреждает главное управление МЧС по Коми.

Согласно информации, полученной от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Коми, в ближайшее время, до 18 часов 10 мая, в Воркутинском районе прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с со стремительными порывами до 20-25 м/с. В связи с этим синоптики предупреждают о возможности метели, которая снизит видимость до 1000 м.

В свете этих прогнозов главное управление МЧС России по Республике Коми предостерегает жителей и даёт следующие рекомендации:

  1. Воздержаться от туристических походов.

  2. Ограничить время пребывания на улице и удалить автотранспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

  3. При нахождении на улице обходить рекламные щиты, хрупкие строения и дома с неустойчивой кровлей.

  4. Избегать мест, где есть большие одиноко стоящие деревья, линии электропередачи и антенны.

  5. Подготовиться к возможному отключению электроэнергии, учитывая потенциальные проблемы с энергоснабжением.

  6. Провести беседы с детьми о том, как правильно вести себя во время непогоды.

  7. Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется совершать дальние поездки при сильном снегопаде.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации жителям региона рекомендуется срочно звонить в службу спасения по номеру 01, а владельцам мобильных телефонов — по номерам 101 или 112.

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