В Воркуте объявлено штормовое предупреждение

Сильные ветры и метель ожидаются в муниципалитете, предупреждает главное управление МЧС по Коми.

Согласно информации, полученной от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Коми, в ближайшее время, до 18 часов 10 мая, в Воркутинском районе прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с со стремительными порывами до 20-25 м/с. В связи с этим синоптики предупреждают о возможности метели, которая снизит видимость до 1000 м.