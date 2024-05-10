Стало известно, какой будет погода в Коми 10 мая
- 09:55 10 мая
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- Белла Лебедева
По данным Коми ЦГМС, в ближайшие дни на территории Республики Коми сохранится погода с осадками.
Согласно прогнозу погоды, в различных районах региона ожидается определенный режим температур и тип осадков.
Таким образом, в Сыктывкаре и Ухте температура будет колебаться от +1 до +3 градусов Цельсия, при этом возможны небольшие периодические снегопады. В Вуктыле аналогичная температура прогнозируется с мокрым снегом и гололедом.
Также стоит обратить внимание на температурный режим в Печоре, Усинске, Усть-Цильме и Троицко-Печорске, где ожидается изменение температуры от +2 до +4 градусов Цельсия. В некоторых районах этих населенных пунктов возможен небольшой снегопад.
В Инте и Объячево температура составит от 0 до +2 градусов Цельсия, при этом днем возможен мокрый снег.
В свою очередь, в Воркуте, где ожидается температура от +1 до +1 градуса Цельсия с метелями и мокрым снегом.