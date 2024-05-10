Стало известно, какой будет погода в Коми 10 мая

фото редакции

По данным Коми ЦГМС, в ближайшие дни на территории Республики Коми сохранится погода с осадками. Согласно прогнозу погоды, в различных районах региона ожидается определенный режим температур и тип осадков.

Таким образом, в Сыктывкаре и Ухте температура будет колебаться от +1 до +3 градусов Цельсия, при этом возможны небольшие периодические снегопады. В Вуктыле аналогичная температура прогнозируется с мокрым снегом и гололедом.

Также стоит обратить внимание на температурный режим в Печоре, Усинске, Усть-Цильме и Троицко-Печорске, где ожидается изменение температуры от +2 до +4 градусов Цельсия. В некоторых районах этих населенных пунктов возможен небольшой снегопад.

В Инте и Объячево температура составит от 0 до +2 градусов Цельсия, при этом днем возможен мокрый снег.