Мужчина из Сосногорска остался без земельного участка

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Исполнение требований документа, направленных на взыскание алиментов, прерывалось из-за попыток взыскания задолженности с заработной платы должника. Деньги от участка будут направлены на погашение задолженности по алиментам, если решение суда будет окончательным

В соответствии с информацией от Сосногорского суда, судебный пристав-исполнитель обратился с иском к С., чтобы обратить внимание на участок земли площадью 678 кв.м. в целях погашения задолженности по алиментам.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что судебным приставом-исполнителем ОСП по Сосногорску 18 декабря 2012 года было начато исполнительное производство относительно задолженности С. по алиментам на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя от 1 февраля 2024 года, сумма задолженности С. по алиментам составляет 316 020,95 рублей и до настоящего времени не была погашена.

У С. имеется земельный участок под садоводство, площадью 678 кв.м., который на данный момент находится под арестом и ограничением на регистрацию. Заочным решением суда исковые требования были удовлетворены, что привело к началу процесса взыскания через продажу участка на аукционе.