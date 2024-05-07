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Главврач физдиспансера Коми Ломов сменил место работы

Главврач физдиспансера Коми Ломов сменил место работыфото редакции

Это назначение стало результатом долгого процесса согласования, который начался еще в январе.

Виталий Ломов, бывший руководитель Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, с 6 мая приступил к исполнению обязанностей главного врача регионального госпиталя ветеранов войн и участников СВО. Об этом пишет БНК.

Отвечая на вопросы журналистов, Виталий Ломов пояснил, что рассмотрение его кандидатуры на новую должность заняло значительное время, и его решение сменить место работы вызвано стремлением к новым вызовам и переменам в жизни.

Ломов окончил ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности «лечебное дело» в 2000 году. Кроме того, он неоднократно проходил программы повышения квалификации в СГУ им. Питирима Сорокина и Коми республиканской академии государственной службы и управления. Он также является кандидатом медицинских наук.

 

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