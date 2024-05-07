Главврач физдиспансера Коми Ломов сменил место работы

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Это назначение стало результатом долгого процесса согласования, который начался еще в январе. Виталий Ломов, бывший руководитель Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, с 6 мая приступил к исполнению обязанностей главного врача регионального госпиталя ветеранов войн и участников СВО. Об этом пишет БНК.

Отвечая на вопросы журналистов, Виталий Ломов пояснил, что рассмотрение его кандидатуры на новую должность заняло значительное время, и его решение сменить место работы вызвано стремлением к новым вызовам и переменам в жизни.