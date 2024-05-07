Опубликован план празднования 9 мая в Сыктывкаре

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Администрация Сыктывкара опубликовала детальный план празднования Дня Победы, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оргкомитет, состоящий из руководителей и представителей всех задействованных учреждений, организаций и ведомств, провел встречу в столичной администрации 3 мая для подготовки и координации праздничных мероприятий.

7 мая состоится открытие выставки под названием "Поэтому мы победили" в городской художественной галерее "Пейзажи Севера". Открытие выставки запланировано на 15:00.

Самое главное событие состоится 9 мая. В этот день в 08:30 состоится возложение цветов на закладной камень в парке им.С.М.Кирова на месте бывшей пристани и на памятник В.А. Малышеву на ул. Малышева, 6. Затем в 9:30 будет проведено возложение цветов у "Стены памяти" на ул. Первомайская, 72.

В 10:00 запланирована торжественная церемония возложения цветов возле Мемориального комплекса "Вечная слава" и памятника воинам-интернационалистам "Скорбящий воин".

Далее, с 11:00 до 18:00, пройдет акция "Память поколений", в рамках которой организации и предприятия города возложат цветы к Мемориалу "Вечная слава". В течение дня также пройдет онлайн акция "Бессмертный полк".