На АЗС Сыктывкара подешевел бензин самых дешевых марок
- 16:30 7 мая
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- Белла Лебедева
Комистата на этой неделе представил отчет о ценах на нефтепродукты в городах Сыктывкар, Ухта, Воркута и в среднем по республике.
По данным исследования, проведенного по состоянию на 2 мая, цены на бензин в АЗС Сыктывкара в апреле 2024 года неоднократно колебались, как в сторону повышения, так и в сторону снижения.
В начале апреля средняя цена на бензин марки А-92 составляла 46,18 рубля за литр. После небольшого повышения на 21 копейку, цены постепенно снижались, и к началу мая стоимость литра составляла 44,46 рубля. Таким образом, за месяц цена на А-92 уменьшилась на 1,72 рубля.
Цена на бензин АИ-95 в начале апреля была равна 52,47 рубля за литр. После незначительного повышения до 52,74 рубля, стоимость этой марки бензина постепенно снижалась, и к концу месяца составляла 52,05 рубля.
Средняя цена на бензин АИ-98 за месяц повышалась дважды, сначала с 68,48 рубля до 68,93 рубля. Тем не менее, цена на эту марку бензина не снижалась с начала года.
В отношении дизельного топлива, стоимость его снизилась – в начале апреля оно стоило 64,6 рубля за литр, а к началу мая цена составила 64,34 рубля. Таким образом, дизельное топливо подешевело на 26 копеек за литр.