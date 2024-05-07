На АЗС Сыктывкара подешевел бензин самых дешевых марок

Комистата на этой неделе представил отчет о ценах на нефтепродукты в городах Сыктывкар, Ухта, Воркута и в среднем по республике.

По данным исследования, проведенного по состоянию на 2 мая, цены на бензин в АЗС Сыктывкара в апреле 2024 года неоднократно колебались, как в сторону повышения, так и в сторону снижения.