МЧС Коми предупредило жителей об ухудшении погоды

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Метеорологическая служба Коми предупредила о надвигающихся сильных снегопадах, которые ожидаются в регионе 8 мая. Согласно данным, с 06:00 до 18:00 местного времени в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском районах, а также в районе Сыктывкара прогнозируется обильный снег, включая мокрый снег (6 мм и более за 12 часов) и временное образование снежного покрова. Также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Главное управление МЧС России по республике Коми рекомендует жителям воздержаться от туристических походов, прогулок в лесах и по водным объектам, а также предупреждает о противопоказанности участия в массовых мероприятиях.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и ограничить скорость. Путешествия на большие расстояния могут быть опасными. Перед выездом желательно удостовериться в заряде батареи мобильного телефона и, при необходимости, своевременно его подзарядить.

Также рекомендуется избегать больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн во избежание опасных ситуаций.

Учитывая возможное нарушение электроснабжения, гражданам стоит быть готовыми к временному отключению электроэнергии.