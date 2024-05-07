Правительство и администрация президента РФ ушло в отставку
- 14:30 7 мая
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- Белла Лебедева
Правительство России передало полномочия новоизбранному президенту Владимиру Путину.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такая информация опубликована в Telegram-канале кабмина.
В соответствии со статьей 116 Конституции РФ и статьей 34 федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", правительство РФ передает свои полномочия новоизбранному президенту. Ранее руководство администрации президента также передало свои полномочия. Эта процедура происходит автоматически после окончания предыдущего срока президента и начала новой каденции. Однако сам кабинет министров сложил свои полномочия после того, как новый президент уже вступает в должность.
Торжественная церемония инаугурации, отмечающая начало нового президентского срока Владимира Путина, прошла 7 мая в 12:00 по московскому времени.
Таким образом, передача полномочий и проведение инаугурации отражают процесс смены президента и официальное вступление Владимира Путина в должность главы государства на новый срок.