Правительство и администрация президента РФ ушло в отставку

В соответствии со статьей 116 Конституции РФ и статьей 34 федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", правительство РФ передает свои полномочия новоизбранному президенту. Ранее руководство администрации президента также передало свои полномочия. Эта процедура происходит автоматически после окончания предыдущего срока президента и начала новой каденции. Однако сам кабинет министров сложил свои полномочия после того, как новый президент уже вступает в должность.