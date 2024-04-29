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В Сыктывкаре начинаются работы по строительству нового торгового центра

В Сыктывкаре начинаются работы по строительству нового торгового центраФото очевидцев

Геодезические работы уже стартовали, что говорит о том, что сам процесс строительства уже скоро начнется.

Члены сообщества "За комфортный Сыктывкар" информируют о планируемом строительстве еще одного торгового центра в городе. Геодезические работы уже стартовали, что говорит о том, что сам процесс строительства уже скоро начнется.

По сведениям проекта, новый собственник купленной парковки возле химико-биологического корпуса СЫктГУ планирует использовать ее для создания торгового комплекса. Однако, многие жители выразили свое несогласие с этой инициативой.

Интересно отметить, что новость о строительстве одноэтажного торгового центра, специализирующегося на продаже хозяйственных предметов, появилась в 2021 году.

Некоторые жители выразили свое несогласие с планами строительства нового торгового центра, считая его ненужным и отрицательно влияющим на уже сложившуюся инфраструктуру окружающих районов города. Другие жители выразили поддержку и считают, что новый торговый центр будет удобным для покупателей, предлагая широкий ассортимент хозяйственных товаров в одном месте.

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