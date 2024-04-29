В Сыктывкаре начинаются работы по строительству нового торгового центра

Геодезические работы уже стартовали, что говорит о том, что сам процесс строительства уже скоро начнется.

Члены сообщества "За комфортный Сыктывкар" информируют о планируемом строительстве еще одного торгового центра в городе. Геодезические работы уже стартовали, что говорит о том, что сам процесс строительства уже скоро начнется.