Спасение пациентов на вездеходе: воркутинские медики совершают подвиг

Скриншот из видеозаписи очевидца

Они с легкостью преодолевают все препятствия, чтобы доставить помощь всем нуждающимся. Воркутинские медики проявляют настоящий героизм, спасая жизни пациентов на вездеходе. Не только непогодные условия и суровые препятствия постоянно засыпанные сугробами кажутся им непреодолимыми, но также бездорожье и тундра. Они с легкостью преодолевают все препятствия, чтобы доставить помощь всем нуждающимся.

Один из водителей вездехода отметил, что его проходимость определяется специальными колесами с диаметром 1300 на 500. Эти колеса оснащены шинами, создающими низкое давление. Благодаря этому, вездеход легко перемещается как в гору, так и по пересеченной местности, где фельдшеры могут оказать помощь нуждающимся пациентам.

Важно отметить, что вездеход создан специально для транспортировки медицинских бригад к вызовам в удаленные поселки, эвакуации экстренных пациентов и пострадавших от стихийных бедствий в стационарные медицинские пункты. Он способен вместить целую бригаду скорой помощи и двух пострадавших.