В Коми охватят более 35 тысяч детей летней оздоровительной кампанией
- 20:11 29 апреля
- 0+
- Ekaterina_lynx
В этом году в республике Коми планируется охватить более 35 тысяч детей оздоровительной кампанией
В этом году в республике Коми планируется охватить более 35 тысяч детей оздоровительной кампанией. Откроются 469 лагерей, включая лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. Будут также функционировать выездные лагеря, чтобы дети могли насладиться отдыхом и занятиями.
Прямая линия, посвященная оздоровительной кампании для детей, прошла в общественной приемной главы Коми. Открытие лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха запланировано на 27 мая, а выездной сезон начнется с 3 июня. Дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, включая сирот, одаренных и детей из семей участников военных действий, живущих в арктической зоне, получат бесплатные путевки.
Для несовершеннолетних, растущих в многодетных семьях, будет предоставлена компенсация в размере 1800 рублей (начиная с 2025 года уже бесплатно). Другие категории также получат компенсацию, но в меньшем размере.
Заявочная кампания начнется 6 мая в 10:00 на дети11.рф. В случае невозможности подать документы онлайн, можно обратиться в образовательную организацию или управление образования по месту жительства.
Путевки будут выдаваться в порядке живой очереди: чем раньше будут поданы документы, тем больше шансов получить возможность отдохнуть в лагере.