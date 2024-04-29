В Коми охватят более 35 тысяч детей летней оздоровительной кампанией

В этом году в республике Коми планируется охватить более 35 тысяч детей оздоровительной кампанией

В этом году в республике Коми планируется охватить более 35 тысяч детей оздоровительной кампанией. Откроются 469 лагерей, включая лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. Будут также функционировать выездные лагеря, чтобы дети могли насладиться отдыхом и занятиями.