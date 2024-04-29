Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Глава Коми Владимир Уйба освободил Евгения Пономаренко от должности зампредседателя правительства

Глава Коми Владимир Уйба освободил Евгения Пономаренко от должности зампредседателя правительстваФото из архива редакции

Распоряжения о его освобождении были подписаны 30 апреля

Согласно этим распоряжениям, с 1 мая 2024 года Турышева Ольга Леонидовна, первый заместитель министра, будет исполнять обязанности министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми. 

Горожане неоднозначно отнеслись к этому решению. Некоторые считают, что уход Пономаренко с поста зампредседателя правительства может повлиять на стабильность развития республики. Они считают его компетентным и ответственным руководителем, способным принимать эффективные решения.

Однако есть и те, кто считает, что такое изменение в руководстве республики может привести к новым идеям и подходам в развитии экономики и транспортной инфраструктуры. Они надеются, что новый министр сможет привнести свежий взгляд на проблемы и найти инновационные решения.

В целом, решение об освобождении Пономаренко от должности зампредседателя правительства вызвало интерес и обсуждение среди горожан. При этом, каждый имеет свое мнение по поводу возможных последствий этого шага для развития республики.

...

  • 0

Популярное

Последние новости