Глава Коми Владимир Уйба освободил Евгения Пономаренко от должности зампредседателя правительства

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Распоряжения о его освобождении были подписаны 30 апреля Согласно этим распоряжениям, с 1 мая 2024 года Турышева Ольга Леонидовна, первый заместитель министра, будет исполнять обязанности министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Горожане неоднозначно отнеслись к этому решению. Некоторые считают, что уход Пономаренко с поста зампредседателя правительства может повлиять на стабильность развития республики. Они считают его компетентным и ответственным руководителем, способным принимать эффективные решения.

Однако есть и те, кто считает, что такое изменение в руководстве республики может привести к новым идеям и подходам в развитии экономики и транспортной инфраструктуры. Они надеются, что новый министр сможет привнести свежий взгляд на проблемы и найти инновационные решения.