Ухтинца ограничили в свободе за «незнание» процедуры получения водительских прав

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Приговор еще не вступил в законную силу. По информации, представленной объединенной пресс-службой судов Коми, в августе 2023 года сотрудники сосногорского отдела ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял ухтинец, чтобы проверить его документы. В результате проверки выяснилось, что его водительское удостоверение было поддельным. Уголовное дело было возбуждено против молодого человека.

Далее оказалось, что полгода назад ухтинец получил по почте конверт из Москвы, в котором находилось не только его водительское удостоверение, но и свидетельство о прохождении обучения, а также медицинское заключение, подтверждающее его способность управлять транспортом.

В ходе судебного процесса, ухтинец заявил, что не знал о процедуре получения водительского удостоверения и считал свои действия законными. Он рассказал, что в Московской области, по предложению человека по имени Максим, он самостоятельно изучал правила дорожного движения и сдал практическую часть экзамена в присутствии двух незнакомых мужчин. Он также полагал, что тестирование проходило в здании ГИБДД, так как рядом находились сотрудники в форме. Ухтинец заплатил Максиму 27 тысяч рублей наличными за обучение.

Однако суд не принял эту версию. Суд пришел к выводу, что ухтинец не проходил обучение и медицинское освидетельствование, и водительское удостоверение он не получал в подразделениях ГИБДД. Оказалось, что полученный документ был на имя женщины из Белгородской области.

В прошлом ухтинец неоднократно нарушал правила вождения и привлекался к административной ответственности, включая вождение в нетрезвом состоянии. Это подтверждало его заинтересованность в простом способе получения водительского удостоверения.

Ухтинец также имел несколько зарегистрированных автомобилей в ГИБДД, что свидетельствовало о его знании процедур и внешнего вида подразделений ГИБДД.