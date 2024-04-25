Прокуратура Коми нашла нарушения в работе школьной котельной

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В результате проверки обнаружены нарушения в работе котельной школы в селе Кожмудор Прокуратура Усть-Вымского района, по поручению прокуратуры Республики Коми, проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха от загрязняющих веществ.

Оказалось, что котельная предназначена для отопления учебного заведения и производственных помещений. В ходе проверки выяснилось, что котельная является источником выбросов вредных веществ. Ей необходимо провести инвентаризацию выбросов для учета объектов с негативным воздействием на окружающую среду.

Школа использует специальные топливные брикеты вместо каменного угля, что привело к изменению состава выбросов. Однако до настоящего времени котельная не была поставлена на госучет как объект, оказывающий влияние на окружающую среду.

Проверка также выявила нарушения в соблюдении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прокуратура вынесла директору школы представление о необходимости устранения нарушений, на что образовательная организация согласилась. Одно из должностных лиц, виновных в нарушениях, привлечено к дисциплинарной ответственности.