В Коми ожидается мокрый снег 25 апреля

На этой неделе, 25 апреля, в республике Коми будет облачно с прояснениями, а в некоторых северных районах местами выпал небольшой снег, который быстро расстаял.

В южных районах наблюдались умеренные осадки в виде небольшого снега, мокрого снега и дождя. Ветер дул с востока и юго-востока со скоростью 6-11 м/с.