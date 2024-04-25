В Коми ожидается мокрый снег 25 апреля
- 09:55 25 апреля
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- Белла Лебедева
На этой неделе, 25 апреля, в республике Коми будет облачно с прояснениями, а в некоторых северных районах местами выпал небольшой снег, который быстро расстаял.
В южных районах наблюдались умеренные осадки в виде небольшого снега, мокрого снега и дождя. Ветер дул с востока и юго-востока со скоростью 6-11 м/с.
Температура в регионе ночью составляла -2...-7 градусов по Цельсию, а в случае прояснения опускалась до -12...-17 градусов. В течение дня температура поднималась до 0...+5 градусов, за исключением крайнего северо-востока, где она составляла -1...-6 градусов. В юго-западных районах ночью было немного теплее, +4...-1 градусов, а днем температура достигала +6...+11 градусов по Цельсию.
В Сыктывкаре 25 апреля было дождливо с небольшими осадками в виде мокрого снега, которые не оказывали существенного влияния на погоду. Ветер дул с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура составляла 0...+2 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра показывал +6...+8 градусов.