Более 4,5 тысяч водителей в Коми привлекли к ответствености за тонировку

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Власти Госавтоинспекции Коми напомнили о важности соблюдения требований по правилам тонировки автомобилей. Хотя за нарушение требований Технического регламента, касающегося светопропускания ветровых и передних боковых стекол автомобилей, предусмотрена административная ответственность, число нарушителей в республике все еще остается высоким.

За первый квартал 2024 года в Республике Коми административную ответственность по статье 12.5 части 3.1 КоАП РФ привлекли 4347 автолюбителей, а за прошлую неделю - 219 водителей. За совершение такого нарушения водителям грозит административный штраф в размере 500 рублей.

Оформление административного правонарушения сопровождается требованием о прекращении противоправных действий. Несоблюдение этого требования в установленные сроки может привести к административному наказанию по статье 19.3 части 1 КоАП РФ, включая возможный арест на срок до 15 суток.