Госсовет Коми преобразует Княжпогостский район в округ
- 18:00 24 апреля
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- Белла Лебедева
В рамках инициативы совета депутатов Княжпогостского района, Государственный совет Коми принял законопроект о преобразовании всех поселений района путем объединения их в один муниципальный округ.
Это затронет городские поселения Емва и Синдор, а также сельские поселения Серегово, Шошка, Туръя, Мещура, Тракт, Иоссер и Чиньяворык. Согласно заявлению главы муниципалитета Анатолия Немчинова, все советы поддержали данное изменение после обсуждения на публичных слушаниях.
По предложенному законопроекту, вместо существующих администраций поселений будут созданы территориальные органы, которые займутся деятельностью на территории населенных пунктов. Это позволит сократить расходы на оплату труда, поскольку количество штатных сотрудников будет уменьшено. Введение данной процедуры приведет к экономии бюджетных средств и более рациональному распределению нагрузки, говорится в представленном документе.
Согласно принятому закону, муниципальное образование будет считаться образованным с момента вступления закона в силу. Затем будут проведены выборы в совет депутатов вновь созданного муниципалитета, на которые уже выделены средства в размере 3,5 миллиона рублей из бюджета.