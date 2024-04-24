Госсовет Коми преобразует Княжпогостский район в округ

В рамках инициативы совета депутатов Княжпогостского района, Государственный совет Коми принял законопроект о преобразовании всех поселений района путем объединения их в один муниципальный округ.

Это затронет городские поселения Емва и Синдор, а также сельские поселения Серегово, Шошка, Туръя, Мещура, Тракт, Иоссер и Чиньяворык. Согласно заявлению главы муниципалитета Анатолия Немчинова, все советы поддержали данное изменение после обсуждения на публичных слушаниях.