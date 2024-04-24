Специалисты Роспотребнадзора Коми провели проверку качества школьного питания
- 17:15 24 апреля
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- Белла Лебедева
С начала текущего года специалисты Роспотребнадзора провели 204 внеплановых проверки школ, чтобы контролировать качество и безопасность питания в детских учреждениях.
Сотрудники ведомства также проверили 45 поставщиков и 9 компаний, занимающихся обеспечением питания. По информации Роспотребнадзора, 100% учащихся начальных классов в Коми получают горячее питание, а 93% всех учащихся получают питание от школы.
Во время надзорных мероприятий особое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, качеству и безопасности продуктов, а также их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Основные нарушения, выявленные у поставщиков продуктов питания, включают нарушение требований к содержанию помещений, проведению уборки производственных помещений, соблюдению сотрудниками предприятий личной гигиены, а также несоблюдение температурного режима хранения фруктов и овощей.
В ходе внеплановой проверки оператора питания в Сыктывкаре изъяли из продажи фальсифицированный сыр "Российский", произведенный ООО "Молочная Мастерская" в городе Казань, Республика Татарстан.
Эксперты также изъяли 758 образцов готовой продукции для проведения гигиенических исследований, а также 378 образцов готовых горячих блюд для проверки соблюдения температуры при подаче.