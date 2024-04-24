Специалисты Роспотребнадзора Коми провели проверку качества школьного питания

С начала текущего года специалисты Роспотребнадзора провели 204 внеплановых проверки школ, чтобы контролировать качество и безопасность питания в детских учреждениях.

Сотрудники ведомства также проверили 45 поставщиков и 9 компаний, занимающихся обеспечением питания. По информации Роспотребнадзора, 100% учащихся начальных классов в Коми получают горячее питание, а 93% всех учащихся получают питание от школы.