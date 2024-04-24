В Коми закрепили бессрочный статус многодетной семьи
- 15:45 24 апреля
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- Белла Лебедева
фото редакции
Закон представил глава республики.
В Коми расширили меры поддержки многодетных семей, согласно закону, разработанному в соответствии с Указом президента России "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Новый закон представил глава Коми Владимир Уйба, который одобрили депутаты Государственного совета республики на последней сессии 24 апреля.
Теперь многодетной признается семья, в которой есть три и более детей в возрасте до 18 лет, а также с детьми до 23 лет, если они обучаются очно. В результате этих изменений расширяются республиканские меры поддержки, которые предоставляются таким семьям.
На данный момент в Коми проживают и получают меры поддержки 11 263 многодетные семьи.