В Коми вынесли приговор юноше за уклонение от призыва на военную службу
- 15:00 24 апреля
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- Белла Лебедева
Приговор еще в силу не вступил.
В результате судебного разбирательства против местного жителя, ранее не имевшего судимостей, вынесен приговор по обвинению в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время призывной кампании 2023 года.
Обвиняемый, являясь гражданином РФ и состоящим на воинском учете, не отвечал на повестки в военный комиссариат, не имея законных оснований для освобождения или отсрочки от службы.
Пресс-служба судов Коми заявила, что уголовное дело рассмотрено по специальной процедуре, предусмотренной законодательством. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд признал его виновным по статье 328 УК РФ и наложил штраф в размере 100 тысяч рублей, учитывая его имущественное и семейное положение. Приговор еще не вступил в законную силу.