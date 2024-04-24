В Коми вынесли приговор юноше за уклонение от призыва на военную службу

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Приговор еще в силу не вступил. В результате судебного разбирательства против местного жителя, ранее не имевшего судимостей, вынесен приговор по обвинению в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время призывной кампании 2023 года.

Обвиняемый, являясь гражданином РФ и состоящим на воинском учете, не отвечал на повестки в военный комиссариат, не имея законных оснований для освобождения или отсрочки от службы.