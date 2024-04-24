На трассе «Вятка» введут ограничение движения транспорта

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В столице Коми, в районе дома №67 по Сысольскому шоссе, временно изменят организацию дорожного движения. Ораничение введут из-за проведения ремонта дорожного покрытия у железнодорожного переезда на проезжей части автомобильной дороги Р-176 «Вятка» на 786-м километре.

Ограничение будет действовать с 25 апреля 2024 года с 00:00 до 05:00. В указанный период времени будут установлены временные дорожные знаки для информирования водителей о происходящих изменениях.