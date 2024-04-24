В Сыктывкаре на улице Крутой проложат новый асфальт

Фото: МКП "Дорожное хозяйство"

По данным МКП "Дорожное хозяйство", в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Сыктывкаре на улице Крутой начались дорожные работы. Подрядчику АО "Коми дорожной компании" необходимо до 30 сентября обновить дорожное покрытие на участке длиной 300 метров и восстановить тротуары по нечетной стороне улицы.

Тротуары выполнят максимально прямолинейно с шириной от 2 до 4 метров в зависимости от застройки. Для удобства жителей, на время проведения работ движение на данном участке не пееркроют.