В Сыктывкаре на улице Крутой проложат новый асфальт
- 13:45 24 апреля
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- Белла Лебедева
Фото: МКП "Дорожное хозяйство"
По данным МКП "Дорожное хозяйство", в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Сыктывкаре на улице Крутой начались дорожные работы.
Подрядчику АО "Коми дорожной компании" необходимо до 30 сентября обновить дорожное покрытие на участке длиной 300 метров и восстановить тротуары по нечетной стороне улицы.
Тротуары выполнят максимально прямолинейно с шириной от 2 до 4 метров в зависимости от застройки. Для удобства жителей, на время проведения работ движение на данном участке не пееркроют.
Представитель МКП "Дорожное хозяйство" подчеркнул, что задействованный подрядчик постарается минимизировать последствия работ, но в связи с этим ему нужно будет срубить 4 дерева.