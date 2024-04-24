В Коми аферисты обманули 10-летнего любителя видеоигр
- 13:00 24 апреля
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- Белла Лебедева
В полицейский участок Вуктыла обратилась женщина и сообщила, что ее 10-летний сын стал жертвой мошенничества при покупке онлайн-валюты для использования в популярной игровой платформе.
Расследование показало, что во время игры в чате виртуальной игры, школьник увидел видео, в котором предлагалось пройти по ссылке и заполнить анкету, чтобы получить бонусы для игры.
Мальчик ответил на все вопросы и указал свой номер телефона. Вскоре после этого с ним связался менеджер игры и предложил ему за небольшую сумму дополнительные инструменты для успешного прохождения уровней игры. Аферист попросил ребенка взять телефон родителей и выполнить ряд инструкций. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Мальчик перевел мошенникам более 14 тысяч рублей. Остальные списания отменила женщина. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" (часть 2).
МВД по Коми напоминает, что мошенники часто пользуются популярными онлайн-играми, скрываясь под маской обычных игроков. Это явление настолько распространено, что опытные геймеры также попадаются на их уловки. Поэтому важно проводить профилактические беседы с детьми о финансовой безопасности в интернете, а также объяснить им, что они должны быть осторожны с незнакомцами в онлайн-играх.