В Коми аферисты обманули 10-летнего любителя видеоигр

В полицейский участок Вуктыла обратилась женщина и сообщила, что ее 10-летний сын стал жертвой мошенничества при покупке онлайн-валюты для использования в популярной игровой платформе.

Расследование показало, что во время игры в чате виртуальной игры, школьник увидел видео, в котором предлагалось пройти по ссылке и заполнить анкету, чтобы получить бонусы для игры.