В Сыктывкаре скорая помощь попала в аварию

Фото: УГИБДД МВД по Коми

По информации УГИБДД МВД по =Коми, вечером 23 апреля произошла авария на перекрестке улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта. В результате столкновения водителя автомобиля Chevrolet Niva, мужчину 1981 года рождения, и машины скорой помощи, пострадал пассажир в транспорте, мужчина 1999 года рождения. Несмотря на то, что спецавтомобиль двигался со включенными маяками и звуковыми сигналами, водитель Chevrolet Niva не уступил дорогу на перекрестке.

По данным БНК, инцидент произошел около 19:55 на регулируемом перекрестке. Водитель Chevrolet Niva, который двигался по улице Орджоникидзе, не смог избежать столкновения с машиной скорой помощи, двигавшейся по Октябрьскому проспекту на запрещающий красный сигнал светофора.