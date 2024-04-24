В Сыктывкаре скорая помощь попала в аварию
- 12:00 24 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
По информации УГИБДД МВД по =Коми, вечером 23 апреля произошла авария на перекрестке улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта.
В результате столкновения водителя автомобиля Chevrolet Niva, мужчину 1981 года рождения, и машины скорой помощи, пострадал пассажир в транспорте, мужчина 1999 года рождения. Несмотря на то, что спецавтомобиль двигался со включенными маяками и звуковыми сигналами, водитель Chevrolet Niva не уступил дорогу на перекрестке.
По данным БНК, инцидент произошел около 19:55 на регулируемом перекрестке. Водитель Chevrolet Niva, который двигался по улице Орджоникидзе, не смог избежать столкновения с машиной скорой помощи, двигавшейся по Октябрьскому проспекту на запрещающий красный сигнал светофора.
В результате аварии пострадал пассажир скорой помощи, у него был диагностирован закрытый перелом ключицы и ушиб левого плеча. Водитель Chevrolet Niva находится за рулем с 2006 года.