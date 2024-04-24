На воркутинской ТЭЦ-2 появится новая дымовая труба

Строительство новой дымовой трубы на Воркутинской ТЭЦ-2 в филиале "Коми" ПАО "Т Плюс" входит в активную фазу.

В настоящее время подготовительные работы включают в себя разработку котлованов для фундамента металлического каркаса, изготовление несущего каркаса и монтаж обрешетки и опалубки. Учитывая низкие температуры, специалисты обустраивают временное отапливаемое сооружение для успешного монтажа фундамента.