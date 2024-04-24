На воркутинской ТЭЦ-2 появится новая дымовая труба
- 11:45 24 апреля
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- Белла Лебедева
Строительство новой дымовой трубы на Воркутинской ТЭЦ-2 в филиале "Коми" ПАО "Т Плюс" входит в активную фазу.
В настоящее время подготовительные работы включают в себя разработку котлованов для фундамента металлического каркаса, изготовление несущего каркаса и монтаж обрешетки и опалубки. Учитывая низкие температуры, специалисты обустраивают временное отапливаемое сооружение для успешного монтажа фундамента.
Результатом данного строительства станет новая дымовая труба, высотой 80 метров, для отвода газов наружу. Для изготовления этого металлического газоотводящего ствола был доставлен необходимый объем листового металла.
Окончательное завершение строительства планируется к концу июля 2024 года, по информации представителей компании. Важно отметить, что эта новая конструкция заменит ранее демонтированную трубу.