В Коми повысят выплаты на строительство частных домов

фото редакции

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми опубликовало проект приказа, в котором пересчитывается средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья. Эта стоимость используется для определения социальной выплаты на строительство индивидуального дома. Согласно новым расчетам, суммы выплат во втором квартале 2024 года увеличатся на 1,3%.

По сравнению с первым кварталом, размеры социальных выплат предложили увеличить на 1,3%. За предыдущий квартал стоимость увеличивалась на 4,1%, а до этого - на 1,2%.

Самая высокая средняя рыночная стоимость жилья в Воркуте. Здесь на один квадратный метр общей площади будет выделено 50 280 рублей, что больше на 651 рубль, чем в предыдущем квартале. В Инте и Усинске стоимость составит 48 185 рублей (увеличение на 624 рубля). В Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах средняя стоимость будет равна 43 995 рублей (рост на 570 рублей).