В Коми подготовили денежный сюрприз для приемных семей

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Государственный совет Коми рассмотрит поправки в закон о господдержке детей, проживающих в приемных семьях, на заседании 24 апреля. Представленное предложение министерства образования и науки заключается в установлении коэффициента индексации в размере 1,04 для двух видов выплат.

В ходе заседаний комитетов Госсовета 23 апреля министр образования и науки Наталья Якимова сообщила о предложении проиндексировать размеры ежемесячных денежных средств, предоставляемых для содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, а также размер оплаты на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг. Индексация составит 4 процента.

На данный момент размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка и места проживания и составляет от 9845 до 13897 рублей, а размер доплаты варьируется от 790 до 1798 рублей. После принятия закона, эти суммы будут увеличены на 4 процента.