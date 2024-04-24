Холодная погода останется в Коми

По прогнозам синоптиков, 24 апреля в Коми ожидается разнообразная погода с различными температурами и осадками.

На юге региона, в Объячево, ожидается тепло до + 3-5 градусов, а также умеренные дожди. В Ухте и Печоре столбики термометра поднимутся до +1-3 градусов, с облачной погодой с прояснениями, в основном без осадков. В городах Сыктывкар и Троицко-Печорск температура будет колебаться от нуля до +2-4 градуса, с облачной погодой и возможными небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В Усинске и Вуктыле ожидается от -1 до +1 градуса тепла, и осадки маловероятны.