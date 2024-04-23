В Коми вынесли приговор по делу о ДТП, в которой погибла пешеход

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Воркутинский городской суд вынес решение по уголовному делу против 23-летнего местного жителя. По информации прокуратуры Коми, он признан виновным в совершении правонарушения, которое повлекло за собой смерть по неосторожности, в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Представитель прокуратуры Воркуты поддержал обвинение.

Суд установил, что 6 октября 2023 года вечером подросток нарушил правила дорожного движения, превысив скоростной режим и двигаясь по улице Ленина на автомобиле "ВАЗ-21120". На пешеходном переходе он совершил наезд на женщину. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась от полученных травм.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на протяжении 2 лет и 6 месяцев.