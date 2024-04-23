После онлайн лечения пожилая сыктывкарка осталась без денег и здоровья

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Полиция в Коми получила заявление о мошенничестве от 77-летней женщины. По ее словам, она увлеклась просмотром медицинских видеороликов в интернете и решила обратиться за помощью к онлайн-доктору.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Коми, во время телефонного разговора мужчина, представивший себя специалистом по восстановлению здоровья, заверил пенсионерку, что способен вылечить людей на расстоянии. Он предложил ей пройти курс дистанционной реабилитации.

В течение двух месяцев, в ходе которых проходили "сеансы лечения" по телефону, пенсионерка перевела более 1,2 миллиона рублей на девять банковских счетов онлайн-доктора. После окончания курса пенсионерка почувствовала ссебя хуже, чем была до. Тут она осознала, что стала жертвой афериста.