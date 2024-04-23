Контрольно-счетная палата Коми нашла нарушения на 4 млрд рублей

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Руководитель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев представит на сессии Госсовета 24 апреля доклад о работе КСП в 2023 году. Он отметил, что в прошлом году провели 15 проверок, что почти в два раза больше, чем в предыдущий год. В 2022 году проведено 11 проверок, а в 2021 году - 8.

Контрольно-счетная палата проверила освоение 6 миллиардов рублей и выявила нарушения на сумму 4 миллиарда рублей. Однако Гурьев отметил, что вопреки таким значительным нарушениям, бюджету Коми вернули всего 600 тысяч рублей.

Гурьев пояснил, что КСП регистрирует все нарушения, включая нецелевое использование средств и нарушения в сфере закупок и бюджетного законодательства.

В 2023 году большую часть нарушений составили иные нарушения, на сумму более 2 миллиардов рублей. Основной объем относится к закупке лекарств Госаптеками на сумму 1,7 миллиарда рублей, которая не была согласована с Минздравом. Еще 400 миллионов рублей было потрачено на реализацию лекарств без заключения контракта с Минздравом.