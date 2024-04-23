Республика хочет получить полный контроль над «Коми дорожной компанией»
- 16:30 23 апреля
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- Белла Лебедева
В среду, 24 апреля, на заседании Государственного совета Коми пройдет обсуждение по вопросу о выделении средств из регионального бюджета на закупку дорожной техники.
Предложение правительства региона направить ассигнования на приобретение техники для ремонта и обслуживания дорог в удаленных населенных пунктах, а также на приобретение акций АО «Комидорресурс», детально объяснил министр финансов Владимир Казаков.
По его словам, главной целью такого финансового вложения является модернизация и расширение парка дорожной техники, а также вывод Акционерного общества "Коми дорожная компания" на новый уровень функционирования.
Отмечается, что компания "Комидорресурс" является держателем основных средств, таких как техника и другое оборудование, и сдает их в аренду "Коми дорожной компании". Казаков подчеркнул, что необходимо вовлечь компанию в федеральные программы, а также обновить и расширить парка спецтехники. Известно, что решение о выкупе акций "Комидорресурс" приняли после успешных переговоров с его акционерами, несмотря на предыдущие трудности.