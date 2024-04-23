Республика хочет получить полный контроль над «Коми дорожной компанией»

В среду, 24 апреля, на заседании Государственного совета Коми пройдет обсуждение по вопросу о выделении средств из регионального бюджета на закупку дорожной техники.

Предложение правительства региона направить ассигнования на приобретение техники для ремонта и обслуживания дорог в удаленных населенных пунктах, а также на приобретение акций АО «Комидорресурс», детально объяснил министр финансов Владимир Казаков.