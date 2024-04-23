Наркокурьер с 3 кг мефедрона предстанет перед судом в Коми
- 15:45 23 апреля
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- Белла Лебедева
Заместитель прокурора Республики Коми вынес обвинительное заключение в отношении мужчины из Самарской области.
44-летний наркокурьер был в составе организованной группы, занимавшейся нелегальным сбытом наркотиков. Обвиняемый подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупных объемах через социальные сети.
По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина получил 3 кг мефедрона в Татарстане и перевез их в Коми для дальнейшей реализации. Однако его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина на тот момент пытался разложить наркотики по скрытым местам в Сыктывдинском районе с целью последующей реализации через координаты.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сыктывдинский районный суд. Расследование этого дела проводится следственной частью СУ МВД по Республике Коми.