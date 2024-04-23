В Сыктывкаре потушили «Вечный огонь» временно
- 15:00 23 апреля
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- Белла Лебедева
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Сотрудники компании "Газпром газораспределение Сыктывкар" начали выполнение профилактических работ на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре.
Работы проводят в рамках общероссийской акции "Священный долг. Вечная память", организованной ООО "Газпром межрегионгаз". Газовики проверят состояние газовых горелок, осматривать газопроводы и оборудование.
На время проведения работ по отключению мемориала от газоснабжения, работники компании соблюдают традицию сохранения "Вечного огня". Одна маленькая часть огня была помещена в специальную капсулу, которая сохранят на предприятии до окончания ремонта.
После технического обслуживания мемориала, церемония зажжения "Вечного огня" в Сыктывкаре состоится 25 апреля.