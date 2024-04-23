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Посещение заказника "Белый" в Сыктывдинском районе станет платным с 15 июня

Посещение заказника "Белый" в Сыктывдинском районе станет платным с 15 июня фото редакции

Посещение заказника 'Белый' в Коми станет платным с 15 июня.

Об этом сообщил заведующий отделом ООПТ Центра ООПТ Борис Наконечный в ходе прямой линии в Общественной приемной главы республики. 

Он пояснил, что введение платы связано с федеральным законом, направленным на развитие инфраструктуры заказника и экологического туризма. Еще в 2022 году было установлено, что только заказник "Белый" будет платным для посетителей в рамках республики. 

На территории заказника уже существует экотропа "В гостях у Вэрсы". Он пользуется популярностью благодаря своей транспортной доступности.

Введение платного посещения начнется с 15 июня по 15 сентября. Стоимость составит 143 рубля с человека для посетителей, не проживающих в населенных пунктах в границах заказника. 

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