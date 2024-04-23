На премьере спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» выступит 11-летний Артем из Сыктывкара
- 13:00 23 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
В эфире канала СТС состоится премьера «Суперниндзя. Дети» - нового спортивного шоу, которое стартует 5 мая в 19:30.
В рамках программы юные участники поборятся за призовой фонд в размере 6 миллионов рублей, который будет разделен между тремя победителями. В борьбе за победу примут участие 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. В том числе на шоу отправился школьник из Сыктывкара, 11-летний Артём Новиков, сообщает PR-отдел телеканала СТС.
Школьник уже сейчас мечтает стать пожарным и посещает тренировки по пожарно-прикладному спорту, чтобы физически подготовиться к своей будущей профессии. Артём проводит тренировки каждый день. Внимательное сопровождение в тренировках и поддержке ребенка принимает его отец, который бегает с сыном по вечерам.
Мама Артёма, Евгения, рассказала, что мальчик с детства начал интересоваться пожарной деятельностью, просматривая по телевизору, как пожарные выполняют свою работу и помогают людям.
Организаторы шоу «Суперниндзя. Дети» приложили много усилий и времени для создания специальной трассы в Минеральных Водах. Её длина составляет 86 метров, а на освещение потребовалось 900 приборов и полуторакилометровой светодиодной ленты.
Конструкцию трассы разработали в течение четырёх месяцев, а металлические детали привезли из Москвы на 25 грузовиках. Главной особенностью нового шоу является разнообразие препятствий, которые адаптированы под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Перед началом съёмок трассу проходили тестирование юные спортсмены под наблюдением тренеров и судей проекта.