На премьере спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» выступит 11-летний Артем из Сыктывкара

PR-отдел телеканала СТС

В эфире канала СТС состоится премьера «Суперниндзя. Дети» - нового спортивного шоу, которое стартует 5 мая в 19:30. В рамках программы юные участники поборятся за призовой фонд в размере 6 миллионов рублей, который будет разделен между тремя победителями. В борьбе за победу примут участие 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. В том числе на шоу отправился школьник из Сыктывкара, 11-летний Артём Новиков, сообщает PR-отдел телеканала СТС.

Школьник уже сейчас мечтает стать пожарным и посещает тренировки по пожарно-прикладному спорту, чтобы физически подготовиться к своей будущей профессии. Артём проводит тренировки каждый день. Внимательное сопровождение в тренировках и поддержке ребенка принимает его отец, который бегает с сыном по вечерам.

Мама Артёма, Евгения, рассказала, что мальчик с детства начал интересоваться пожарной деятельностью, просматривая по телевизору, как пожарные выполняют свою работу и помогают людям.

Организаторы шоу «Суперниндзя. Дети» приложили много усилий и времени для создания специальной трассы в Минеральных Водах. Её длина составляет 86 метров, а на освещение потребовалось 900 приборов и полуторакилометровой светодиодной ленты.