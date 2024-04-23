В Коми в этом году построят две школы
- 12:00 23 апреля
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- Белла Лебедева
В Республике Коми продолжается активная программа возведения новых школ и детских садов, пишет пресс-служба главы региона.
В ближайшие годы планируется строительство двух новых школ для 825 и 650 учащихся соответственно. Одна из них будет расположена на улице Тентюковской в Сыктывкаре, а вторая - в Печоре.
В настоящее время в республике строятся пять объектов образования, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшем будущем. Это включает школы на 825 мест в микрорайоне "Емваль" Эжвинского района Сыктывкара и на 600 мест в поселке Ижма, а также детские сады на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района и на 25 мест в поселке Озерный в Печорском районе. Также планируется строительство единого образовательного комплекса на 550 ученических и 200 дошкольных мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района.
Особое внимание уделяется обеспечению современными требованиями оснащения, комфорта и безопасности всех создаваемых учебных и дошкольных мест. Кроме того, уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство еще четырех школ. Это будет способствовать сокращению числа вторых смен в школах, а именно, планируется строительство новых корпусов для школы № 3 и № 38 в городе Сыктывкаре, каждый из которых рассчитан на 400 мест. Также в ближайших планах: строительство нового здания начальной школы на 250 мест в селе Корткерос и школы на 142 места в селе Ыб Сыктывдинского района.
Но не только школьникам и воспитанникам детских садов предоставляются современные условия обучения. Продолжается реконструкция главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, что позволит максимально комфортно воспринимать учебный процесс студентами. Реализация всех этих проектов свидетельствует о неустанной заботе региона о качестве образования и создании оптимальных условий для его получения.