В Коми в этом году построят две школы

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В Республике Коми продолжается активная программа возведения новых школ и детских садов, пишет пресс-служба главы региона. В ближайшие годы планируется строительство двух новых школ для 825 и 650 учащихся соответственно. Одна из них будет расположена на улице Тентюковской в Сыктывкаре, а вторая - в Печоре.

В настоящее время в республике строятся пять объектов образования, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшем будущем. Это включает школы на 825 мест в микрорайоне "Емваль" Эжвинского района Сыктывкара и на 600 мест в поселке Ижма, а также детские сады на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района и на 25 мест в поселке Озерный в Печорском районе. Также планируется строительство единого образовательного комплекса на 550 ученических и 200 дошкольных мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

Особое внимание уделяется обеспечению современными требованиями оснащения, комфорта и безопасности всех создаваемых учебных и дошкольных мест. Кроме того, уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство еще четырех школ. Это будет способствовать сокращению числа вторых смен в школах, а именно, планируется строительство новых корпусов для школы № 3 и № 38 в городе Сыктывкаре, каждый из которых рассчитан на 400 мест. Также в ближайших планах: строительство нового здания начальной школы на 250 мест в селе Корткерос и школы на 142 места в селе Ыб Сыктывдинского района.